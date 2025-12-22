Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK’nın 20, 21 ve 22.haftada oynayacağı maçların programı belli oldu.

AMED MAÇI 9 OCAK’TA

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre; Trendyol 1.Lig’de ilk yarının 22 Aralık’ta tamamlanmasının ardından ikinci yarı 9 Ocak’ta başlayacak. Arca Çorum FK, ikinci yarının ilk haftası olan 20.hafta karşılaşmasında, 9 Ocak Cuma günü, Amed Sportif Faaliyetlere konuk olacak. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. 20.hafta maçları 9-12 Ocak’ta oynanacak.

21.HAFTANIN AÇILIŞI ÇORUM’DA

Ligde 21.hafta maçları 16-19 Ocak tarihlerinde oynanacak olup, haftanın açılışı Çorum’da yapılacak. Şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, lig sonuncusu Adana Demirspor’la 16 Ocak Cuma günü karşılaşacak. Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak.

SARIYER MAÇI 25 OCAK’TA

22.hafta maçları ise 23-26 Ocak tarihlerinde oynanacak. Arca Çorum FK, İstanbul deplasmanında Sarıyer’e konuk olacak. 25 Ocak Pazar günü saat 13.30’da başlayacak maçın yeri henüz belli olmadı.