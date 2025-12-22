Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Kadınlar 2.Lig B grubu 1.hafta maçında Çorum Gençlikspor sahasında Kastamonu DSİ takımını konuk etti. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya konuk Kastamonu DSİ iyi başladı. İlk devre 13-11 Kastamonu temsilcisinin üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci devrede oyuna ortak olan Çorum Gençlikspor zaman zaman öne geçse de son bölümde yaptığı basit hatalar sonucu maçı 31-30 kaybetti.

Bu sonucun ardından Kastamonu DSİ 2 puanı hanesine yazdırırken, Çorum Gençlikspor ise puan alamadı.

Çorum temsilcisi ligin 2.haftasında Bolu Belediyespor’a konuk olacak.