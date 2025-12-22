Köylerarası Kardeşlik Futbol Turnuvası’nda grup maçları sona erdi.

48 takımın 12 grupta tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Köylerarası Futbol Turnuvası’nda son hafta maçları oynandı. 1 grubunda oynanan maçlarda Arissa Tanrıvermiş FK, Beyözü Avkat FK’yı 5-4, Eskice FK ise Saraylı Köyü FC’yı 5-4 yendi. 2.Grup’ta oynanan maçlarda Kızılhamza Çankaya Turizm takımı Delilerspor’u 3-2, Boğabağı Köyü, Arpalık Köyü takımını 3-0’la geçerken, 3.grupta Konaklı FK, Çalyayla FK’yı 3-0, Ovasaray SK ise Tatar FK takımını 4-0 mağlup etti. 4.grup maçlarında Çatakspor, Kargı Köyü takımını 8-0, Kışla Deresi FK, Elvan Çelebi Gençlikspor’u 3-1, 5.grup maçlarında Düvencispor, Şeyhlerspor’u 6-2, Çitli FK, Karahacipspor’u 6-2, 6.grup maçlarında ise Garaören Rovers, Bayat Köyü United takımını 21-1, Çopraşıhspor ise Bekişspor 39-1 mağlup etti.

7.grup maçlarında Buğdüzspor, Eskice City’i 4-1, Kınıkspor, Çamlıca FK takımını ise 3-1, 8.grupta ise Karacaspor, Morsümbül Dağspor’u 5-1’le geçerken, Kayı FK ile Kadıkırıspor maçı ise 5-5 sonuçlandı. 9.grupta oynanan maçlarda ise Mecidiyekavak, Çalıca Köyü takımını 11-1, Dağkarapınar takımı ise Hamdiköy takımını 11-1 mağlup etti. 10.grup maçlarında Boğacık FK, Çitli City takımını 4-0, Güveçlispor, Figani FK takımını 3-0, 11.grup maçlarında Ortaköy Şapinova, Kınık FK takımını 3-0, 1919 Tola FK ise Sarıhasan FK takımını 2-0, 12.grup maçlarında ise Elmapınar FK, Gürcüspor takımını 3-0, Dikenli FK ise Karapürçek FK takımını 4-2 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 1.grupta 3’de 3 yaparak 9 puan toplayan Eskice FK, 2.grupta 7 puanla zirvede yer alan Boğabağı Köyü, 3.grupta 7 puanla birinci olan Ovasaray FK, 4.grupta 9 puanla birinci olan Çatakspor, 5.grupta 6 puanla birinci olan Düvencispor, 6.grupta 7 puanla birinci olan Çopraşıhspor, 7.grupta 3’de 3 yaparak zirvede yer alan Buğdüzspor, 8.grupta 9 puanla birinci sırada yer alan Karacaspor, 9.grupta 6 puanla averajla birinci olan Çalıca Köyü, 10.grupta 9 puanla zirvede yer alan Boğacık FK, 11.grupta 3’de 3 yapan Ortaköy Şapinova ve 12.grupta 9 puanla birinci sırada yer alan Elmapınar FK takımları Play-Off’a adını yazdırmayı başardı.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ KURA İLE BELİRLENECEK

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından gözler Play-Off maçlarına çevrildi. Play-Off eşleşmeleri ilerleyen günlerde kura ile belirlenecek olup maçlar eleme usulüne göre oynanacak. Play-Off’ta maçların berabere tamamlanması halinde uzatma oynatılmayıp maçın galibi seri penaltı atışları sonunda belirlenecek.