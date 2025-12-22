Eski milli güreşçiler ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmenleri olan Yasin Bolat ile Uğur Çadır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, güreş sporunun gelişimi, altyapı çalışmaları ve genç sporcuların spora kazandırılması konularında görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Mustafa Demirkıran, milli forma giymiş ve eğitimci kimlikleriyle Türk sporuna katkı sunmaya devam eden Bolat ve Çadır’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Çadır ve Bolat Demirkıran’a milli takım eşofmanı hediye etti.