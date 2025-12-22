Arca Çorum FK’nın deneyimli golcülerinden Oğulcan Çağlayan, kırmızı-siyahlı formayla gol sayısını 3’e çıkarttı.

İlk golünü 27 Eylül’de Ümraniyespor’a attıktan sonra 3 Kasım’da Esenler Erokspor filelerini de penaltıdan havalandıran Oğulcan, sonrasında çıktığı maçlarda gol sevinci yaşayamadı. Sakaryaspor maçında yedek kulübesinde başlayan Oğulcan, 64.dakikada Eze’nin yerine oyuna girdikten sonra 79.dakikada Yusuf Erdoğan’ın “al da at” diye verdiği pasta topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkartan golü attı ve takımını rahatlattı. Bu gol deneyimli futbolcunun Arca Çorum FK formasıyla attığı 3 gol olarak da kayıtlara geçti.