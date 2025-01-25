Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar 434 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen 189 galibiyet, 119 beraberlik, 126 yenilgi alarak 686 puan toplarken, attığı 622 gole karşılık 454 gol yedi.

Çorum temsilcisi, 434 maçın 2017’sini deplasmanda oynarken, 77 galibiyet, 60 beraberlik, 80 yenilgi aldı. Hanesine 291 puan yazdıran Ahlatcı Çorum FK, rakip fileleri 226 kez havalandırırken, kalesinde ise 248 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında çıktığı 217 maçta ise 112 galibiyet, 59 beraberlik, 46 yenilgi alarak 395 puan topladı. 356 kez rakip fileleri sarsan Çorum temsilcisi, 206 gol yedi.