Ahlatcı Çorum FK, yarınki Adanaspor maçıyla birlikte profesyonel liglerde 411.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, bugüne kadar play-off hariç 410 resmi maça çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 180 galibiyet, 110 beraberlik, 120 yenilgi aldı ve 650 puan topladı. Çorum temsilcisi bu maçlarda 592 gol atarken, kalesinde 430 gol gördü.

Ahlatcı Çorum FK, 410 maçın 204’ünü evinde oynadı. 107 kez sahadan galibiyetle ayrılan Ahlatcı Çorum FK, 53 beraberlik, 44 yenilgi alırken, 374 puan topladı. Rakip fileleri 340 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK 195 gol yedi.

Çorum ekibi, deplasmanda ise 206 maça çıktı. 73 galibiyet, 57 beraberlik, 76 yenilgi alıp 276 puan toplayan kırmızı-siyahlılar attıkları 252 gole karşılık kalelerinde 235 gole engel olamadılar.