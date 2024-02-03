Kırmızı-siyahlı takım, bugüne kadar 1’i Bölgesel amatör Lig’de olmak üzere 4 Şubat tarihinde 3 resmi maç oynadı. Kırmızı-siyahlı takım 2012’de, sahasında Sivas temsilcisi Zara Belediyespor’la oynadığı Bölgesel Amatör Lig maçında 0-0 berabere kalırken, 2018’de, yine sahasında İstanbul temsilcisi Sultanbeyli Belediye ile 1-1 berabere kaldı. Çorum temsilcisi, geçen yıl Bursaspor’la deplasmanda oynadığı maçı ise 3-0 kazandı.

GENÇLER 8 MAÇ OYNADI

Gençlerbirliği de bugüne kadar 4 Şubat gününde 8 resmi maç oynadı. Başkent ekibi bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, 11 gol atıp 11 gol yedi.