Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde heyecan 21.hafta maçlarıyla devam ederken, Ahlatcı Çorum FK, yarın kendisi gibi ilk iki hesapları yapan Başkent temsilcisi Gençlerbirliği’ne konuk olacak.

Son 8 lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan toplayan ve play-off potasının içerisinde yer almanın yanı sıra ilk iki şansı da güçlü şekilde devam eden Ahlatcı Çorum FK, Ankara’da da yükselişini sürdürmeyi hedefliyor. Direkt rakibi olan Gençlerbirliği’ni yenerek hem ilk iki iddiasını sürdürmek, hem de ilk yarıda, sahasında 1-0 kaybettiği maçın rövanşını almak isteyen Ahlatcı Çorum FK’da cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları süren Atakan Cangöz ve Massis Gülük forma giyemeyecek.

Geçtiğimiz hafta, Bodrum deplasmanında uzatmalarda yediği golle 1-0 yenilen Gençlerbirliği’nde de hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Başkent ekibi, Çorum FK’yı ikinci maçta da yenerek moral bulmak ve iddiasını güçlü şekilde sürdürmek istiyor.

34 puanlı 5.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 31 puanlı 8.sıradaki Gençlerbirliği arasında, yarın Ankara-Eryaman Stadyumu’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi A klasman hakemlerinden Yiğit Arslan yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Yiğit Arslan’ın yardımcılıklarını ise Kastamonu bölgesinden Oğuz Terzi ve Rize bölgesinden Selahattin Altay yapacak. Karabük bölgesinden Mustafa Hakan Belder de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.