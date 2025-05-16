Ata Sporumuz Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Uğur Çadır, beraberinde antrenör Yasin Bolat ve milli takım hazırlık kampına davet edilen Yusuf Koçak (48 kilo), Berat Körpeş (51 kilo), Eren Yalçın (55 kilo) ve Necati Bozkurt (60 kilo) ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Çadır ve Bolat, Avrupa şampiyonası hazırlık kampının 21 Mayıs-8 Haziran tarihlerinde Ankara-Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılacağını belirterek, 4 sporcularının davet almasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Çadır ve Bolat, desteklerinden dolayı Cemil Çağlar’a teşekkür de ettiler.