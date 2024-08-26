Çorum'un Alaca ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 araç trafikten men edildi.

Alaca’da polis ekipleri tarafından asayiş ve huzur sağlanması amacıyla şok uygulama yapıldı. Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara Caddesi üzerinde yapılan uygulamada, 450 kişinin GBT’si sorgulanırken, 200 araç kontrol edildi. Diğer yandan ekipler tarafından ilçenin çeşitli bölgelerinde drift yaptığı tespit edilen 3 araç trafikten men edilerek toplam 96 bin TL ceza uygulandı.

Editör: İHA AJANS