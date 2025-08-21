Çorum Valiliği, 2025-2026 av sezonunun 23 Ağustos 2025 tarihinde başlayacağını açıkladı. Merkez Av Komisyonu tarafından belirlenen kararlar 6 Temmuz 2025 tarihli ve 32948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Komisyon; avın açılış ve kapanış tarihlerini, avına izin verilen hayvan türlerini, günlük av limitlerini, avlanma günlerini ve yasaklı sahaları karara bağladı. Ayrıca avlanmada kullanılacak araç-gereçlere ilişkin yasaklar ile mücadele amaçlı avlanma usulleri de düzenlendi.

Buna göre av sezonu, tüm bölgelerde aynı gün bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak. Avlanma günleri Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmî tatiller olarak belirlendi. Yaban domuzu ile 1. ve 3. grup kuşların avı ise ayrıca Salı günü de yapılabilecek.

Avcıların avlanma hakkı elde edebilmesi için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüklerinin hesaplarına yatırmaları gerekiyor. Avlanma izinleri, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulaması (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezi üzerinden alınabilecek.

Çorum Valiliği, avcıların Resmî Gazete’de yayımlanan 24 sayılı Merkez Av Komisyonu kararındaki tüm esas ve usullere uymalarının zorunlu olduğunu hatırlatarak, “İlgililere ve avcılara duyurulur” ifadesini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi