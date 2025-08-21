Çorum Valisi Ali Çalgan’ın başkanlığında Boğazkale’de mahalle ve köy muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda konuşan Ahlatcı, “Yerel yönetimler ve merkezi idareyle koordineli yürütülen çalışmalar sayesinde Boğazkale, yeni yatırımlar ve projelerle daha güçlü bir geleceğe hazırlanıyor” dedi.

Kapsamlı istişare toplantısının ilçenin kalkınması açısından kritik bir adım olduğunu vurgulayan Ahlatcı, bu toplantıların önümüzdeki günlerde diğer ilçelerdeki muhtarlarla da devam edeceğini açıkladı.

Muhabir: Haber Merkezi