Vali Ali Çalgan başkanlığında yapılan toplantıya Çorum Milletvekilleri Av. Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, Boğazkale Kaymakam Vekili Mutlu Köksal, il ve ilçe kurum müdürleri ile Boğazkale mahalle ve köy muhtarları katıldı. Toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, İl Özel İdaresi tarafından ilçeye bağlı köylere yapılan ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, “Bugün sözün sahibi muhtarlarımız. Sizi dinleyecek ve sorunları tespit edeceğiz. Bu programların amacı, sahadaki istek ve talepleri dinleyerek sorunların sekreteryasını oluşturmak, ardından bu sorunları planlayıp projelendirerek çözüme kavuşturmaktır” dedi.

Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı ise, ilçeler ve köylerin genel ihtiyaçlarının röntgenini çekeceklerini, bir sonraki toplantıda ise bunların takibini yapacaklarını belirterek toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.



Köy ve mahallelerde yaşanan sorunların ele alındığı toplantının açılışında konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, muhtarlık müessesesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve bugün de önemini koruduğunu vurgulayarak, “Muhtarlarımız bir taraftan seçimle iş başına gelirken diğer taraftan bir kamu çalışanı gibi yetkilere sahiptir. Yaşadığı köyün sorunlarını çözmek için gayret eder, her türlü meseleyi kaydeder, halledemediği sorunları ilgililere bildirir” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, ülkede ciddi bir kuraklık yaşandığını ve Çorum’un da bu durumdan etkilendiğini belirterek suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

Çorum’un, Sivas ve Kastamonu’dan sonra Türkiye’de en çok köye sahip üçüncü il olduğunu hatırlatan Çalgan, “İlimizde 757 köy, mahalle ve bağlılarıyla birlikte bine yakın yerleşim yeri var. İl Özel İdaremiz, imkânlar ölçüsünde köylerimizin öncelikli sorunlarını çözmek için çalışıyor. Muhtarlar toplantısında bize iletilen bütün talepleri kayıt altına alacağız” dedi.

Vali Çalgan, yapılacak değerlendirmelerle gelecek yatırım programının belirleneceğini ifade ederek, “Burada sadece altyapı değil; eğitimden sağlığa, güvenlikten ulaşıma kadar her türlü sorunu ele alacağız.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Vali Ali Çalgan, milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya ile birlikte, devlet ile vatandaş arasında köprü vazifesi gören muhtarlara tek tek söz hakkı vererek sorun ve taleplerini dinledi.

Boğazkale'de gerçekleştirilen toplantı sonrası Vali Çalgan ve beraberindeki heyet, Sungurlu ilçesine geçerek, buradaki köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Sungurlu İlçe Özel idare Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda da; muhtarlara tek tek söz hakkı verilerek mahalle ve köylerine ait sorun ve talepleri dinlendi.