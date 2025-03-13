Çorum’da İŞKUR ve Valilik işbirliğiyle İşgücü Uyum Programı kapsamında 200 kişi alınacak.

Program kapsamında Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenen il genelindeki kamu kurumlarında, katılımcılar temizlik, bakım ve onarım işlerinde yaklaşık 9 ay süresince haftanın belirli günlerinde tam gün şeklinde çalışacak.

Program 24 Mart Pazartesi başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihinde sonlanacak .

10 Mart Pazartesi günü başlayan başvurular 14 Mart Cuma günü (yarın) sona erecek. Katılımcılar, geçerli başvurular arasından ikamet durumlarına göre noter tarafından yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek .

Kura çekilişi 18 Mart Salı günü saat 10:00’da İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

Program, 24 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında (ilk 4 hafta) haftada 5 gün ve sonraki haftalarda haftada 3 gün olarak uygulanacak olup çalışma günleri Çorum Valiliği ve bağlı Kaymakamlıklar tarafından belirlenecek.

KONTENJANLAR ŞU ŞEKİLDE

Çorum Merkez - 115

Alaca - 10

Bayat -10

Boğazkale -5

Dodurga - 5

İskilip - 10

Kargı -5

Laçin -5

Mecitözü - 5

Oğuzlar - 5

Ortaköy - 5

Osmancık - 10

Uğurludağ - 5

Başvuruyla ilgili diğer detaylar İŞKUR sitesinde...