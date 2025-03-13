Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, Çorum Belediyesi’nden emekli teknik ressam Alaattin Tetik’in eşi, Kadastro Müdürlüğü’nden emekli Zerrin Tetik (77), alzheimer rahatsızlığı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde bu gece yarısı saat 01.30’da hayatını kaybetti.

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan emekli, merhum Burhan Yalçınduran’ın kızı, Pınar Tetik Özen ve Bülent Tetik’in anneleri olan Zerrin Tetik’in cenazesi, yarın Akşemseddin Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.





