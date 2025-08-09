Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alarak alevlerin yayılmasını engelledi. Yangında 50 saman balyesi ve yaklaşık 20 dönüm arazi zarar görürken, alevlerin tehdit ettiği bir ev de itfaiyenin hızlı müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılırken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi