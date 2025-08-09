Alaca İlçe Emniyet Müdür Vekilliği görevine Başkomiser Cengiz Zorlu atandı. Alaca’da uzun süre Emniyet Müdür Vekilliği görevinde bulunan Anıl Kırıkçı’nın Çorum merkeze tayininin çıkmasıyla boşalan Alaca İlçe Emniyet Müdür Vekilliği görevine Başkomiser Cengiz Zorlu getirildi.
İlçedeki yeni görevine başlayan Cengiz Zorlu’nun, ilçede asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdüreceği bildirildi. Alaca İlçe Emniyet Müdür Vekilliği görevine atanan Cengiz Zorlu’yu tebrik eder, yeni görevinde başarılar diler.
Muhabir: KEMAL YOLYAPAR