Köylerde mevcut yapılar ve yeni yerleşim alanlarına ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması gerektiğini belirten Güler, hazırladığı dosyayı Çorum İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak’a sundu.

Güler, köylerde yerleşim kolaylığının sağlanmasıyla yaşam alanı olan yapıların artacağını, bunun da kırsal kalkınmayı destekleyeceğini ifade etti. Görüşme sonrası İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü Fevzi Şahin ile Yapı Kontrol Müdürü Burak Çağlar da sürece dahil oldu.

“BAKANLIKTAN OLUMLU YANIT”

İl Özel İdaresi yetkililerinin desteğiyle talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na iletildi. Bakanlık, mevcut köy yerleşkeleri ile yeni yerleşim alanlarına yönelik sunumu kabul etti.

Mesleki Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bakır, bugüne kadar bu eksikliklerin muhtarlar tarafından iletilmediğini belirterek, “Bakanlık olarak taşın altına elimizi koyacağız” dedi. Bu adımın, köylerde imar ve yerleşim sorunlarının çözümünde önemli bir başlangıç olması bekleniyor.