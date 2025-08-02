Alaca Belediyesi İtfaiye ekibini, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan gece saatlerinde yolcu etti. Yurdun dört bir yanında devam eden orman yangınlarına karşı ülke genelinde seferberlik ilan edilirken, Alaca Belediyesi de duyarlılık göstererek afet bölgesine destek gönderdi.

Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, yangından etkilenen bölgelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Ormanlarımız sadece ağaçlardan ibaret değil, aynı zamanda yaşamın kaynağıdır. Bu zorlu süreçte biz de elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yangından etkilenen bölgelere nefes olmak için Alaca Belediyesi olarak sahadayız. Geçmiş olsun Bursa” dedi.

Alaca Belediyesi itfaiye ekibi, Bursa’daki ilgili koordinasyon merkezine ulaştıktan sonra söndürme çalışmalarına başladı.

Muhabir: Haber Merkezi