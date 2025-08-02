Belediye tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bursa ve Karabük'teki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için gönderdiğimiz ekipler, görevlerini sürdürüyor. Bu süreçte tüm planlama ve yönlendirmeler AFAD koordinasyonunda yapılmaktadır. AFAD’ın talebi üzerine, ihtiyaç duyulan sayıda ve nitelikte araç ve personel desteğini eksiksiz şekilde sağlıyoruz.”

Çorum Belediyesi, afet anlarında dayanışma bilinciyle hareket etmeye devam edeceğini vurgulayarak, “Çorum Belediyesi olarak her desteği sunmaya, ülkemiz için elimizden geleni yapmaya hazırız” açıklamasında bulundu.

Yangın bölgelerinde çalışmaların sürdüğü ve ekiplerin yangınla mücadelede aktif olarak görev aldığı bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi