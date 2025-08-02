Dijital bahis ağlarının genç nesli hedef aldığını ve devletin bu tabloyu izlemekle yetindiğini vurgulayan Müstet konuyla ilgili bir açıklama yaparak: “Bu artık yalnızca bir ahlak meselesi değil. Bu, ekonomik istikrarı, aile düzenini ve gençliğin geleceğini hedef alan çok katmanlı bir dijital yıkımdır. Bu bir halk sağlığı ve ulusal güvenlik meselesidir” dedi.

Nurullah Müstet’in açıklamasında kamuoyuyla paylaşılan çarpıcı veriler, dijital kumarın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi: Türkiye'de sanal bahis piyasası 2024 itibarıyla 50 milyar doları aştı. Gençlerin %80’i hayatlarının bir döneminde sanal kumarla karşılaştı. BTK, 2023 yılında 160 binden fazla yasa dışı bahis sitesini engelledi. YEDAM’a başvuran bağımlıların %37’si kumar nedeniyle destek aldı. Başvuranların %53’ü evli ve ortalama yaş 34; bağımlılık yaşı ise 10’lu yaşlara kadar düşmüş durumda”

Müstet, bu tablonun yalnızca buzdağının görünen yüzü olduğunu belirterek, “Organize suç örgütleri dijital dünyada sessizce büyüyor. Toplumun tüm hücrelerine sızan bu ağlara karşı derhal harekete geçilmelidir” ifadelerini kullandı.

OECD ülkeleriyle kıyaslama yapan Nurullah Müstet, Türkiye’nin kumarla mücadelede dezavantajlı konumda olduğunu söyledi. “ABD, İngiltere gibi ülkelerde kumar yasaldır ancak sıkı regülasyon altındadır. Türkiye’de ise yasak ama denetimsiz. Bu boşluğu ise suç örgütleri dolduruyor” diye konuştu.

Müstet, Anahtar Parti’nin Hükümete 5 maddelik eylem planını da şu şekilde açıkladı;

“Kripto parayla kumar finansmanına karşı yasal düzenleme yapılmalı. Oyunculara verilen idari cezalar daha caydırıcı hale getirilmeli. BTK’nın denetim kapasitesi yapay zekâ ile güçlendirilmeli. Sosyal medya ve mobil uygulama marketlerinde kumar içerikleri engellenmeli. Tüm yurtta “Kumarla Mücadele Ulusal Farkındalık Kampanyası” başlatılmalı. Müstet, “Binlerce çocuk, bir tuşla dijital bataklığa sürükleniyor. Artık susmak, suç ortaklığı anlamına gelir. İktidar derhal somut adımlar atmalıdır”

Müstet, sanal kumar çeteleriyle yalnızca sosyal değil, aynı zamanda hukuki düzlemde de mücadele edeceklerini ifade etti. Parti tarafından önerilen reformlar ise şöyle sıralandı: “YASA DIŞI BAHİS YASASI GÜNCELLENECEK: 7258 sayılı yasa yeniden yazılacak. Oynayana değil, oynatana odaklı ceza sistemi getirilecek. Hapis cezaları ertelenemez hale gelecek. KRİPTO PARA İLE KUMAR FİNANSMANI YASAKLANACAK: MASAK ve BDDK’ya geniş yetkiler verilecek.

GENÇLERİ HEDEF ALANLARA AĞIR YAPTIRIM: Çocukları kumara teşvik edenlere çocuk istismarı kapsamında hapis cezası uygulanacak.

GİZLİ REKLAMLAR SUÇ SAYILACAK: Influencer ve yayıncıların örtülü kumar tanıtımları ağır şekilde cezalandırılacak.

TÜM YASA DIŞI GELİR KAMUYA AKTARILACAK: Kripto hesaplar dahil olmak üzere suçtan elde edilen mal varlıklarına el konulacak ve bu gelir bağımlılık tedavisine yönlendirilecek.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ BAŞLATILACAK: Malta, Curaçao ve KKTC gibi merkezlerle diplomatik girişimlerde bulunulacak; Europol ve Interpol ile ortak takip süreçleri başlatılacak.

“KUMARLA MÜCADELE KAMU AVUKATLIĞI” KURULACAK: Mağdur ailelere ücretsiz hukuki destek sağlanacak.”

Basın açıklamasını “toplumsal seferberlik” çağrısıyla tamamlayan Müstet, şöyle seslendi: “Ey gençler, hayatınız bir kupon kadar değersiz değil! Ey anneler babalar, evlatlarınızı bu dijital bataktan birlikte kurtaralım. Anahtar Parti olarak söz veriyoruz: Emek veren bir toplum, üreten bir ekonomi ve güvenli bir dijital kültür inşa edeceğiz. Anahtar sizde. Anahtar bizde. Anahtar Türkiye’nin geleceğidir.”

Muhabir: Haber Merkezi