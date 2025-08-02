MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üç avukattan oluşan birimin, partinin tüm kademelerine teknik ve hukuki konularda danışmanlık sunacağını duyurdu.

Yeni oluşturulan Hukuk Birimi, Avukat Kübra Eker, Avukat Burak Kağan Çelik ve Avukat Furkan Mert’ten oluşuyor.

İl Başkanı Çıplak, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “MHP Çorum İl Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösterecek olan Hukuk Birimi oluşturulmuştur. İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyelerimizden oluşan bu birimimiz, teşkilatımızın tüm kademelerine hukuki konularda teknik destek sunacaktır. Görev alan kıymetli yönetim kurulu üyelerimize başarılar diliyor, yeni kurulan birimimizin teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”

Hukuk Birimi’nin, özellikle seçim süreçleri, parti içi işleyiş, üyelik işlemleri ve olası hukuki ihtilaflarda danışmanlık görevleri üstleneceği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi