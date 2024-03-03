Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 25.hafta maçında konuk ettiği Bandırmaspor’la 0-0 berabere kaldı. Galibiyeti kaçıran Ahlatcı Çorum FK aldığı 1 puanla yeniden play-off potasına girdi.

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve Şanlıurfa bölgesi A klasman hakemlerinden Ömer Faruk Gültekin’in yönettiği maçın ilk yarısında iki takım da önemli gol fırsatları yakaladı ancak değerlendiremeyince devre başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Ahlatcı Çorum FK ilk yarıdaki kadrosuyla çıkarken, Bandırmaspor’da ise Levent yerine Emirhan’a bıraktı.



İkinci yarıda üstün bir oyun ortaya koyan ve gole daha yakın taraf Ahlatcı Çorum FK idi. Çok net fırsatlardan yararlanamayan Ahlatcı Çorum FK, 78’de kazandığı penaltıyı 81’de Thomas, tekrarında ise Nalepa ile gole çeviremeyince karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından puanını 39’a çıkartan Ahlatcı Çorum FK, Boluspor’a averajla üstünlük sağlayarak play-off potasına girerken, potadaki yerini koruyan Bandırmaspor puanını 40’a çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 5: Ahlatcı Çorum FK etkili geldi. Orta alandan atılan uzun pasta topu kontrol eden Geraldo sağdan ceza sahasına girdi, yerden penaltı noktası ile altı pas arasına çıkarttığı topa Eren dokundu, kaleci Zafer tribünlerin “gol” diye ayağa kalktığı pozisyonda müthiş bir kurtarış yaparak gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 9: Bandırma atağında, Gakpa ceza sahasının içerisinden sert vurdu, Landre’ye çarpan top kornere gitti.

DAKİKA 13: Bandırmaspor yine etkili geldi. Sağdan Rahmetullah son çizgiye inip ortaladı, Gakpa’nın uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

DAKİKA 17: Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Geraldo’nun yüksek pasında ceza sahasında Thomas’ın göğsüyle indirdiği topu ön direkte önüne alan Ferhat’ın vuruşunda son anda Mexer ayak koydu, korner.

DAKİKA 41: Soldan gelişen atakta, auta gitmekte olan topu tam çizgide kontrol eden Hakan’ın ceza yayına havadan çıkarttığı topu Nalepa gelişine bir vuruşla kaleye gönderdi, kaleci Zafer sağına gelen topu çıkartmayı başardı.

DAKİKA 51: Soldan ceza sahasına giren Erkan’ın çaprazdan şutunda top kaleci Zafer’de kaldı.

DAKİKA 54: Net gol fırsatı kaçtı. Sağdan gelişen Çorum FK atağında, Eren ortaladı, Thomas altı pasta iyi yükselmesine rağmen uygun durumda kafa vuruşunu yapamadı.



DAKİKA 67: GOL İPTAL! Ahlatcı Çorum FK golü buldu. Sağdan Geraldo ortaladı, Rahmetullah’tan seken topa Mexer ile birlikte Thomas hamle yaptı, boşta kalan topu altı pasta Ozan ağlara gönderdi ancak hakem Thomas’ın Mexer’e faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

DAKİKA 70: Geraldo ceza yayının sağ çaprazından plase bir vuruşla topa kaleye gönderdi, top üst direği sıyırdı.

DAKİKA 84: İKİ KEZ PENALTI KAÇTI 78.dakikada Sağdan Kerem’in ortasında, Rahmetullah ceza sahasında, altı pas çizgisinde Ozan’ın ayağına basarak dengesini bozdu. VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem Ömer Faruk Gültekin penaltı noktasını gösterdi. 81’de atışı kullanan Thomas’ın yerden vuruşunda kaleci Zafer sağına gelen topu çıkartarak gole izin vermedi. VAR incelemesinin ardından ceza sahasına erken giriş nedeniyle penaltı tekrarlandı. 84’te bu kez Nalepa topun başına geçti, sert şutunda üst direğe ardından yere çarpan topu kaleci Zafer kontrol etti.