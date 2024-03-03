Deplasmanda Bodrum FK’yı 1-0 yenerek liderliğini sürdüren Eyüpspor’da Ahlatcı Çorum FK maçı öncesi üç fire verdi.

Maç öncesi sarı kart cezası sınırında bulunan 30 yaşındaki ön libero Robin Yalçın, 11.dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 55.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalan 35 yaşındaki sol bek Caner Erkin de cezalı duruma düştüğü için Ahlatcı Çorum FK maçında forma giyemeyecek.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da 81.dakikada hakem kararına itirazlarından dolayı direkt kırmızı kart gördüğü için Ahlatcı Çorum FK maçında takımının başında yer alamayacak.