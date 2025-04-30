Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde geçtiğimiz Pazar günü oynanan 36.hafta maçlarının taraftar sayıları açıklandı. Ahlatcı Çorum FK’nın maçı en çok izlenen maç oldu.

Ahlatcı Çorum FK’nın, Ankara Eryaman Stadı’nda Ankaragücü’ne 1-0 yenildiği maçı 11.572 taraftar izlerken, Kocaelispor-Boluspor maçı 8.153 taraftarla ikinci, Sakaryaspor-Erzurumspor maçı ise 3.328 taraftarla üçüncü sırayı aldı.

Şanlıurfaspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Şanlıurfaspor-Manisa FK maçı 7 taraftarla haftanın en az seyircili maçı olurken, İstanbulspor-Pendikspor maçını 259, Adanaspor-Gençlerbirliği maçını ise 301 taraftar izledi.