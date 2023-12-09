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8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde 5.hafta maçları yarın oynanacak. Gözler Ulukavakspor ile Gülabibeyspor arasında oynanacak olan kritik maçta olacak. 9 puanlı iki takımın mücadelesi yarın saat 14.00’de Devane Sahası’nda oynanacak. Lig’deki diğer maçlarda ise yine Devane Sahası’nda saat 11.30’da Mimar Sinanspor ile H.E.Kültürspor karşı karşıya gelirken, İskilip Şehit Mikail Kaya Stadı’nda oynanacak maçlarda ise saat 12.00’de İskilipgücü ile Alaca Belediyespor, saat 14.00’da ise İskilipspor ile Kargıserispor kozlarını paylaşacak.