Türkiye’de adeta gelenek oldu, her seçim döneminde vaatlerde bulunmak…

Ve de her seçim öncesinde bu vaatleri dillendirmek…

Bu oluşum doğru mudur, yanlış mıdır ayrı bir tartışma konusudur, ama yine de mevcut iki cephenin vaatlerinden bir özetleme yapmak istedim.

İşte iki cephenin özetlenmiş vaatleri:

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Erdoğan cephesinden:

-Gençlere eğitim, istihdam, evlilik desteği verilecek.

-Gençlere vergi indirimi yapılacak.

-Gençler ilk cep telefonu, oyun konsolu ve otomobil alımında ÖTV’den muaf tutulacak.

-Aile ve Gençlik Bankası üzerinden, yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verilecek.

-5 milyon öğrencimize verilen ücretsiz öğle yemeği desteği, devlet okullarına yaygınlaştırılacak.

-“Aile Sigortası” projesi hayata geçirilecek.

-Kamuda mülakat kaldırılacak.

-Aile bazlı “vatandaşlık maaşı” verilecek.

-Uluslararası standartta “Aile ve Gençlik Bakanlığı” kurulacak.

-Hızlı trenle 52 il bağlanacak.

- “Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyası uygulanacak.

-“Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli” ile 81 il, afetlere dirençli şehirler haline dönüştürülecek.

-Toplumun hiçbir kesimine, hayat biçimi ve kimlik dayatılmasına izin verilmeyecek.

-“Yaşlı Bakım Sigortası” uygulaması hayata geçirilecek.

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Kılıçdaroğlu cephesinden:

-Tarımda çalışan kadın ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet karşılayacak.

-Hazineden çalınan 418 milyar dolar geri alınacak.

-Uyuşturucu baronları, devletten beslenen mafya ve 5'li çeteler temizlenecek.

-“Aile Destekleri Sigortası Kanunu” yürürlüğe konacak. Ve yararlanan ailelerin çocuklarına, kamuya personel alımında pozitif ayrımcılık yapılacak.

-Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'ne taşınacak.

-Akçeli işlere bulaşan, rüşvet alan büyükelçiler, bürokratlar görevden alınacak.

-Tank palet fabrikası ordumuza teslim edilecek.

-“Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı” kurulacak.

-“Esnaf Bakanlığı” kurulacak.

-Esnafın faiz borçları silinecek ve esnafın kira stopaj vergisi sıfırlanacak.

-Çiftçilerin ve balıkçıların kredi faizleri silinecek.

-Kalıcı yaz saati uygulamasına son verilecek.

-Atama bekleyen 100 bin öğretmen atanacak, köylerimiz yeniden okula kavuşacak.

-Devlet okullarında beslenme desteği başlatılacak.

-KHK ile kamudan çıkarılan ancak haklarında adli bir süreç işletilmeyen, soruşturmalarda takipsizlik kararı verilen, haklarında beraat kararı verilenler iade edilecek.

-GATA ve askeri hastaneler yeniden açılacak.

-Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak.

-Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak.

-İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak.

-En son, en mükemmel telefonlar cebinizde olacak.

-Gençlerden pasaport çıkartma işlemi ya da yurt dışına çıkış harcı alınmayacak.

-Mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak.

-KYK kredi ve burs tutarları artacak.

-KYK Öğrenin Kredisi borçları sıfır faizle yapılandırılacak.

-Taşeron işçilerine kadro verilecek.

-Emeklilere bayram ikramiyesi 8500.TL olacak.

-Depremzedelere konut parasız olacak.

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Asalında “cek cak”la biten bu vaatler her seçim döneminde yapılmaktadır.

Oysaki devletin zaten yapması gereken görevidir. Ama vaatlerle vatandaştan oy istemek biraz incitici olmaktadır.

Çünkü vatandaş, vaat karşılığında oyunu satan bir kimliğe dönüştürülmektedir.

Nitekim Sayın Demirel, her seçim döneminde yapılan bu vaatlerden çok rahatsız olmuştu ve “Kim ne verdiyse ben 5 fazlasını vereceğim” diyerek kestirip atmıştı.

Ama yine de bu vaatlere bakınca, “iki yılda bir seçim olsa” diyesimiz geliyor.