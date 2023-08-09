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Bisikletler, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde düzenlenen törenle Vali Mustafa Çiftçi ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay, CHP eski İl Başkanı Osman Samsunlu ile Dernek Başkanı Emine Taş Duran tarafından çocuklara dağıtıldı.

Çiftçi, törende, For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği aracılığıyla daha önce Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde depremzede çocuklara bisiklet verdiklerini geçtiğimiz günlerde de Çorum’da 200 çocuğa bisiklet dağıttıklarını söyledi.

Katkılarından dolayı dernek yöneticilerine teşekkür eden Çiftçi, “Bir söz vardır, 'Yetim gülerse dünya güler' diye. Bugün çocukların yüzünde bir gülümseme oluşturabilirsek ne mutlu bize” dedi.

For Children Smile Derneği Başkanı Emine Taş Duran ise derneklerinin 5 anne tarafından İsviçre'de kurulduğunu ve dünyanın farklı mazlum coğrafyalarında okullar, rehabilitasyon klinikleri yaptırdıklarını, özellikle yetim çocukları yalnız bırakmadıklarını kaydetti.

Duran, desteğini esirgemeyen ve kendilerini yalnız bırakmayan Vali Mustafa Çiftçi’ye teşekkür etti.