Samsunlu eğitimci Alparslan Yüksel (48), şimdiye kadar 13 üniversite bitirdi. Aktif olarak 3 üniversite ve 1 yüksek lisans öğrenimi görmeye devam eden Yüksel, bu okulları da bitirdiğinde 16 üniversite bitirerek, Guinness Dünya Rekoru'na aday olacak.

Alparslan Yüksel, 48 yıllık hayatına şimdiye kadar 13 üniversite sığdırdı. 4'ü lisans, 9'u önlisans olmak üzere 13 okulu başarıyla tamamlayıp, diplomasını alan Yüksel, 1'i lisans olmak üzere 3 üniversitede daha eğitim görüyor. Ayrıca tarih alanında da yüksek lisans eğitimi de alıyor. Giresun'da Milli Eğitim Şube Müdürü olarak iş hayatına devam eden Alparslan Yüksel'in hedefi ise önce eğitim aldığı okulları bitirip Guinness Dünya Rekoru'nu egale etmek, ardından bir üniversite daha okuyup, rekoru İtalya'dan alıp, Türkiye'ye getirmek.

“İLK ÜNİVERSİTE YILLARIMDA OKUMAKTAN ÇOK NEFRET EDİYORDUM”

Trajikomik bir şekilde ilk üniversite yıllarında okumaktan nefret ettiğini ifade eden Alparslan Yüksel, "Şimdiye kadar 13 üniversite bitirdim. İş ve Samsunspor aşkını birleştirdim. İşten kalan zamanlarımda ders yaparak, Samsunspor deplasman yollarında okuyarak, testlerimi çözerek belki bu 13 üniversitenin en az 6-7 tanesini deplasman yollarında Samsunspor aşkıyla bütünleştirdim ve 13 üniversiteyi bitirmiş oldum. Bir müddet sonra da bu aslında hobi oldu benim için. Bütün aşklar bir araya geldi. Yani eğitim, öğrenme aşkı, Samsunspor ve iş aşkı. Aşkla yapıldığında her işi başarabileceğinize inanıyorum. İlk üniversitem, Atatürk Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüydü. Aslında çok trajikomiktir. İlk üniversiteyi okurken çok nefret ediyordum okumaktan, kitap görmekten. Hatta öğrenciyken kaçırdım eşimi, evlendim, oğlum oldu. Hala öğrenciyim, okul bitmiyor. Sonra bir müddet kurslara katılmaya başladım. Okul bitti, öğretmenliğe başladım 2000'de. 25 yıllık eğitimciyim. Sonra düşündüm ki bir eğitimci aynı zamanda bir öğrenci de olmalı, severek mesleğini yapmak istiyorsa bundan yola çıkarak okumaya devam ettim yani. Her tayinim çıktığı ilçede ilde okunabilecek güzel bölümler varsa onları okumaya gayret gösterdim. Şu anda buradayım. 3 üniversiteye devam ediyorum aynı zamanda okumaya. Hem hobi hem yeni bir şeyler öğrenme aşkı merakı hem de belki Guinness Rekorlar Kitabına gireriz diye bir umutla okumaya gayret gösteriyoruz" dedi.

"DEVAM EDEN OKULLAR, BİTİNCE

DÜNYA REKORUNU EGALE EDİYORUM"

3 üniversite ve bir yüksek lisansta daha öğreniminin devam ettiğini dile getiren Yüksel, “İtalyan bir vatandaşın 16 üniversite diploması olduğunu öğrenmiştim. Biz de bakalım 13 bitti. Şu an 3 üniversitede öğrenciyim. OMÜ Arkeoloji Bölümü, Ankara Üniversitesi Veteriner ve Laborant Sağlık Bölümü, Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü'nde öğrenciyim. Çorum Hitit Üniversitesi'nde tarih alanında yüksek lisans yapıyorum, tez yazma aşamasındayım. Bunları bitirince rekoru egale ediyorum. Bunlar da bitince okumaya devam edeceğim. Oğlum sosyoloji mezunu, kamu yönetimi mezunu, iş sağlığı güvenliği mezunu. Onların ikisini bitirdim. Oğluma inadına sosyoloji okumak istiyorum. İçimde dert, uhde oldu bu. Bu süreçte hayatımdan birçok şeyi çıkardım. Televizyon yok hayatımda. İnternet, telefon, oyun yok hayatımda. Karşımda koskoca bir zaman kalıyor yani. Sosyal medya yöneticiliğini bitirdim ama sosyal medya kullanmıyorum. Okumak isteyene zaman çok diye düşünüyorum" diye konuştu.

Yüksel, şimdiye kadar Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (5 yıllık), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü (2 yıllık), Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık), Atatürk Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık), OMÜ Pazarlama Bölümü (2 yıllık), Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü (2 yıllık), Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü (2 yıllık), OMÜ Fizyoterapi Bölümü (2 yıllık), Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği Bölümü (2 yıllık), Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi (2 yıllık), İstanbul Üniversitesi Rekrasyon Bölümü (4 yıllık), Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü (2 yıllık) ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünü (4 yıllık) bitirerek, diplomasını aldı.

Alparslan Yüksel ayrıca Ankara Üniversitesi Veteriner ve Laborant Sağlık Bölümü (2 yıllık), OMÜ Arkeoloji Bölümü (4 yıllık) ve Anadolu Üniversitesi Yaşlı Bakım Bölümü (2 yıllık) ve Hitit Üniversitesi Tarih Bölümünde yüksek lisans eğitimi almaya devam ediyor.

Muhabir: İHA AJANS