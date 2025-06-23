Çorum Valiliği yaptığı dönemdeki çalışmaları ile dikkat çeken ve daha sonra Diyarbakır, İzmir ve Malatya Valiliği görevlerinden sonra Merkez Valiliği’ne alınan Vali Mustafa Toprak ve eşi Selime Toprak, Bilkent Şehir Hastanesi’nde geçirdiği başarılı mide ameliyatının ardından tedavisine devam edilen ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar’a ziyarette bulundu.

Ziyarette geçmiş olsun dileklerini ileten Toprak çifti Mehmet Yolyapar’a acil şifalar dileyerek, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni etti.

Öte yandan Bilkent Şehir Hastanesi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Burak Civelek de Genel Müdürümüz Yolyapar’ı ziyaret ederek hem geçmiş olsun temennilerini iletti hem de durumu hakkında bilgi aldı.

Yolyapar, gerek Toprak çiftine gerekse Prof. Dr. Civelek’e nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi