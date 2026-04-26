Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Erkekler Bölgesel Lig D grubu 10.hafta maçında Çorum Belediyespor liderlik mücadelesi verdiği rakibi Selçuklu Belediyespor’u Çorum’da ağırladı. Yeni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran da izledi. Maça iyi başlayan Çorum Belediyespor pota dibinde Yusuf ve Uğur Can’ın etkili oyunu ile ilk periyodu 3 sayı önde tamamladı. İkinci periyotta oyunun kontrolünü rakibine kaptıran Kırmızı-Siyahlılar bu periyodu5 sayı geride kapatarak soyunma odasına 41-39 yenik girdi. İkinci yarıda oyunda üstünlüğü tekrar eline alan Çorum Belediyespor Deniz Ateş’in üst üste attığı sayılar ile bir anda farkı açtı. Son bölüme 10 sayı önde giren Kırmızı-Siyahlılar rakibine sayı izni vermeyerek maçı 88-75 kazanmasını bildi. Deniz Ateş attığı 25 sayı ile takımının ve maçın en skorer ismi olmayı başardı.

Bu sonucun ardından 18 puana yükselen Çorum Belediyespor Play-Off’lara grup lideri olarak girmeyi başardı. Konya temsilcisi ise 17 puanda kaldı ve grubu ikinci sırada tamamladı.

SALON: Çorum Yeni.

HAKEMLER: Ali Can Yılmaz, Tahir Eroğlu, Kevser Sungur.

ÇORUM BELEDİYESPOR: Yusuf, Eren Arda, İsmet, Osman, Deniz, Kaan, Uğur Can, Yunus Emre, Efekan, Kerem, A.Furkan, Atahan.

SELÇUKLU BELEDİYESPOR: Resul, Efe, Yiğit, Mehmet, Mustafa, Murat Kaan, Alperen, Adem, Çağdaş, M.Bera, M.Yiğit, Hasan Basri.

PERİYOTLAR: 20-17, 19-24, 28-18, 21-16.