Sezonu ilk 5’te bitirmeyi ve dolayısıyla play-off 1.tur maçını Çorum’da oynamayı garantileyen Arca Çorum FK, bugün 37.hafta maçında Sakaryaspor’a konuk olacak. Kırmızı-siyahlı takım, ligden düşmesi kesinleşen Sakaryaspor karşısında 3 puan için mücadele edecek.

Geçtiğimiz hafta, sahasında Sivasspor’u 3-1 gibi net bir skorla yenerek 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandıran Arca Çorum FK 4.sıradaki yerini korurken, hiçbir iddiası kalmayan Sakaryaspor karşısında da kazanarak hem moral depolamak, hem de puan cetvelindeki yerini korumayı hedefliyor. Kırmızı-siyahlı takımda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapılırken, sarı kart cezalısı olan Burak Çoban, eski takımına karşı forma giyemeyecek. Arca Çorum FK’da sakatlığı geçen Mame Thiam’ın son dakikalarda da olsa süre alması bekleniyor.

Gelecek sezon 2.Lig’de mücadele edecek olan Sakaryaspor cephesinde ise yeni sezon hazırlıkları başlamış durumda. Bu doğrultuda, Arca Çorum FK karşısında genç ve bugüne kadar fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro bekleniyor. Yabancı oyuncuların oynaması beklenmiyor.

67 puanlı 4.sıradaki Arca Çorum FK ile 34 puanla 18.sırada yer alan Sakaryaspor arasında Pazar günü (bugün) Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı Ankara bölgesi üst klasman hakemlerinden Burak Pakkan yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmada Burak Pakkan’ın yardımcılıklarını Balıkesir bölgesinden Enes Biroğlu ile Ankara bölgesinden Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Eskişehir bölgesinden Semih Kurt da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.