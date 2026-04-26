Arca Çorum FK, 26 Nisan Pazar günü (bugün), Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 37.hafta maçında konuk olacağı Sakaryaspor’la resmi maçlarda 10.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, Sakaryaspor’la bugüne kadar tamamı ligde olmak üzere 9 kez karşılaştı. Bu maçların 4’ünü Arca Çorum FK, 3’ünü Sakaryaspor kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Arca Çorum FK 10 gol attığı Sakarya temsilcisinden 12 gol yedi.

9 maçın 5’i Çorum’da, 4’ü Sakarya’da oynandı. Çorum’daki maçların 3’ünü Arca Çorum FK kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Arca Çorum FK’nın 5 golüne Sakaryaspor 2 golle cevap verdi.

Sakarya’da oynanan maçlarda ise 1 galibiyet alan Arca Çorum FK 3 müsabakada sahadan puansız ayrılırken, attığı 5 gole karşılık kalesinde 10 gol gördü.