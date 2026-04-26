Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Amedspor’un Bandırmaspor’la oynadığı maçta rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli faulü nedeniyle gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK tarafından 2 maçtan men cezasına çarptırılan futbolcusu Mehmet Murat Uçar’ın cezasında indirime gidildi.
Amedspor, 2 maçlık cezaya itiraz ederken, itirazı değerlendiren Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, takdiri indirim uygulayarak cezayı 1 maça düşürdü. Bugünkü Bodrum FK maçında forma giyemeyecek olan Mehmet Murat Uçar, gelecek haftaki Iğdır maçında takımdaki yerini alabilecek.
Muhabir: Haber Merkezi