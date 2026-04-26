Çorum Sporcu Eğitim Merkezi sporcusu Haşim Kağan Töremiş ve geçtiğimiz günlerde Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü’nden Kayseri Develi Gençlikspor’a transfer olan Yağmur Koçak, karışık çiftlerde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanırken, milli takıma seçildiler. Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü sporcularından Yakup Talha Şerbetçi de tek erkekler kategorisinde ilk 8’e girerek bu yıl içerisinde yapılacak uluslararası organizasyonlarda milli formayı giymeye hak kazandı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Barış Boyar, spora ve sporcularına verdikleri desteklerden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve Çorum Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Rıfat Ceylan’a teşekkür etti.