Arca Çorum FK’nın eski teknik direktörlerinden Çağdaş Çavuş’un, 2.Lig Kırmızı Grup takımlarından Aliağa Futbol A.Ş. ile anlaştığı belirtildi.

1.Lig’e yükselme şansını play-off maçlarına taşıyan İzmir temsilcisi, normal sezonun son maçında, şampiyon Bursaspor’u konuk ederken, 5-0 gibi ağır bir yenilgi aldı. Aliağa yönetimi, büyük hezimet sonrası teknik direktör Polat Çetin’le yolları ayırırken, bu sezon Arca Çorum FK’nın başında 9 maça çıkan 43 yaşındaki Çağdaş Çavuş’la anlaştığı kaydedildi.