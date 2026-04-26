Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu tarafından 25-26 Nisan tarihlerinde Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Triathle Ulusal Sıralama 1. Yarışması’na (Milli Takım Seçmesi) Çorum’dan Çorum Efor Spor Kulübü ve Çorum Gençlik ve Spor Kulübü olmak üzere toplam 19 sporcumuz katılım sağladı.

U9, U11 ve U13 olmak üzere 3 kategoride gerçekleşen yarışlar sonunda Çorum Efor Spor Kulübü’nden Rüzgar Arif Bahçacı U11’de 3 dakika 39 saniye 75 saliselik derecesi ile Türkiye şampiyonu olmayı başarırken, yine Efor Spor Kulübü’nden Asya Esme Çeken ise U9 kategorisinde 4 dakika 56 saniye 2 saliselik derecesi ile Türkiye üçüncüsü oldu.

Yarışlar sonunda açıklamalarda bulunan Efor Spor Kulübü Başkanı Osman Pehlivan, “İlimizde hızla gelişmekte olan modern pentatlon branşında daha önce Avrupa Şampiyonası’na 4 sporcu kazandırmış bulunmaktayız. Bu yıl Portekiz’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nın en güçlü adaylarından biri olan sporcumuz Rüzgar Arif Bahçacı’nın da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine ve bizlere büyük bir gurur yaşatacağına inanıyoruz” dedi.