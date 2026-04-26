Antalya-Belek’te düzenlenen Uluslararası JetGen Junior Cup Futbol Turnuvası’na Çorum’dan katılan Hattuşa Gençlikspor ve Çorum Alanyaspor Futbol Okulu kategorilerinde şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attılar.

13-14 YAŞ’TA HATTUŞA ŞAMPİYON

Kaya Belek Otel’in tesislerinde düzenlenen ve genelde, Türkiye ve Avrupa’dan üst düzey takımların altyapılarının mücadele ettiği turnuvada, 2012-2013 doğumlu sporcular kategorisine Şaban Aksoy nezaretinde katılan Çorum Alanyaspor Futbol Okulu devleri yenerek mutlu sona ulaştı.

FİNALDE MİLAN’I DEVİRDİLER

Trabzonspor’u 1-0, Karşıyaka’yı 2-0, Rus ekibi Zenit’i de 5-1 yenerek adını finale yazdıran Çorum Alanyaspor, İtalya temsilcisi Milan’la şampiyonluk maçına çıktı. Çorum Alanyaspor, çekişmeli geçen müsabakayı Eymen Rüzgar Kemenç’in golüyle 1-0 kazanarak şampiyon oldu.

Maçtan sonra düzenlenen ödül törende Çorum Alanyaspor’un şampiyonluk kupasını ünlü teknik direktör Bülent Uygun verdi.

9-10 YAŞTA ÇORUM HATTUŞA ŞAMPİYON

2015-2016 doğumlu sporcular kategorisinde ise şampiyonluk ipini Çorum temsilcisi Hattuşa Gençlikspor göğüsledi.

Kenan Aşkan ve Vedat Aşkan nezaretinde, Deniz Asaf Soytemiz, Yusuf Aras Soytemiz, Doruk Kavlakoğlu, Okan Sadık Çelik, Efkan Alp Cıdık, Ebubekir Coşkun, Mehmet Eymen Coşkun, Ali Kerem Topçal, Abdullah Biçer, Kürşat Mirza Karaman, Aydın Kerem Oktay, Emir Kaan Bozkurt, Mehmet Asaf Aşkan ve Mustafa Eren Başıbüyük’ten oluşan kadrosuyla ilk maçında Mersin Yıldırımspor’u 2-0 yenen Hattuşa, ikinci maçında Antalya Yeşilköy’ü 2-1 mağlup etti. Ankara ekibi Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup ettikten sonra Antalya Yeşilköy’ü bu kez 3-0’le geçen Hattuşa, Alanya 1907 Spor’u da 1-0 yendikten sonra son maçında yine Mersin Yıldırım’por'la karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadele 1-1 biterken, 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Çorum Hattuşa şampiyon oldu. Bu yaş kategorisinde Çorum Alanyaspor ise üçüncü oldu.

Çorum takımları, birçok Avrupa devinin altyapı takımlarının mücadele ettiği turnuvaya iki şampiyonluk kupası alarak damga vurdu.