Sungurlu’nun spor sahasındaki gururu Sungurlu Belediye Spor Kulübü’nde bayrak değişimi ve yeni görevlendirmeler heyecan yarattı. Yapılan son yönetim kurulu toplantısının ardından, kulübün profesyonel bir yapıya kavuşması amacıyla Genel Koordinatörlük ve İdari Menajerlik görevlerine Mustafa Özdemir getirildi

Belediye Başkanı Muhsin Dere’nin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda; teknik heyet, idari yapılanma, kurumlar arası ilişkiler, federasyon süreçleri, sporcu transferleri ve altyapı çalışmaları masaya yatırıldı. Sungurlu voleybolunun sürdürülebilir bir başarı yakalaması için tüm birimlerin profesyonel bir işleyişe kavuşturulması kararlaştırıldı.

Yeni dönemde “Şampiyon Teknik Ekip” görevine devam ederken, kadro sağlık ve teknik analiz açısından da zenginleştiriliyor. Takıma kısa süre içerisinde; fizyoterapist, doktor, masör, istatistik antrenörü ve altyapı antrenörleri dahil edilerek tam teşekküllü bir yapı oluşturulacak.

Görevi devralan Genel Koordinatör ve İdari Menajer Mustafa Özdemir, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Şahsıma bu önemli görevi layık gören başta Belediye Başkanımız Sayın Muhsin Dere’ye ve yönetim kurulumuza teşekkürlerimi sunuyorum. Kulübümüzün Efeler Ligi’nde uzun süre kalması ve ilçemizin adını başarıyla duyurması için teknik ekibimle birlikte büyük bir özveri ve gayretle çalışacağımıza söz veriyoruz. Rabbim utandırmasın. Her şey güzel ilçemizin başarısı için.”

Sungurlu Belediye Spor, yeni yapılanmasıyla birlikte transfer çalışmalarına ve altyapı projelerine hız kesmeden başlayarak, ligin iddialı ekiplerinden biri olmayı hedefliyor.