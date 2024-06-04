Çorum’un Alaca ilçesinde dereye düşen çocuk itfaiye ve sağlık ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre V.Y.(11), Alaca Deresi kenarında arkadaşları ile top oynadığı esnada dengesini kaybederek dereye düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Merdiven yardımı ile dereye inen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi dere içerisinde yaptı.

Sedyeye sabitlenen çocuk itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansa taşındı.

Alaca Devlet Hastanesine kaldırılan V.Y.’nin vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK