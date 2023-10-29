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Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Osmancık'ta bulunan Atatürk Ortaokulu öğrencileri koreografi çalışması ile Türkiye haritası oluşturdu. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrenciler Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadılar.



Atatürk Ortaokulu Müdürü Adem Şahin, Beden Eğitimi öğretmeni Ömer Faruk Tonbul ve Müzik öğretmeni Hilal Gönül Kınıklı’nın hazırladığı 'Güçlü Türkiye 100 Yaşında' adlı proje kapsamında hazırlanan koreografi, izleyenler tarafından da büyük beğeni topladı. Öğrencilerin 100. yıl koreografisi dron ile havadan görüntülenirken, projenin hazırlık aşamasında Osmancık Gençlik Merkezi Müdür V. Uzman Mustafa Kınıklı’ da çizimleriyle destek oldu.



Müzik öğretmeni Hilal Gönül Kınıklı, proje ile ilgili bilgi vererek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun önemini ve değerini öğrencilerimize hazırladığımız bu proje ile daha anlamlı hale getirerek gelecek sizlerin ve İstiklalden İstikbale giden bu kutlu yolda nice 100 yıllara Güçlü Türkiyem 100 Yaşında” şeklinde konuştu.