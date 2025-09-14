11.Grup’ta mücadele eden Çorum FK U14 ve U15 takımları Çorum’da Zonguldakspor’u ağırladı. Cumartesi günü Devane Sahası’nda oynanan günün ilk maçında U14’ler karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstün bir oyun ortaya koyan Çorum FK U14 takımı maçı Muhammet, Yusuf ve Kaan’ın golleri ile 3-0 kazanmasını bildi.

Aynı sahada oynanan günün ikinci maçında ise bu kez U15’ler kozlarını paylaştı. Maçın henüz ilk 10 dakikalık bölümünde 2-0 öne geçen Arca Çorum FK’nın U15’leri rakip fileleri 4 kez daha sarsarak maçtan 6-0 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçların ardından sezona 3 puanla başlayan Çorum FK U14 ve U15 takımı gelecek hafta deplasmanda Kastamonuspor’un konuğu olacak.