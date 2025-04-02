Bu konunun geç kalmış bir mesele olduğun ancak yapılanın hakkaniyetli bir çözüm olduğunu söyleyen ZMO İl Temsilcisi Gül; “Uzun yıllardır pazarlarda, denetim eksikliği sebebiyle, pazarcı esnafının ürünleri karıştırması, kaliteli ürünleri öne koyup kötüleri arkaya dizmesi tüketiciyi mağdur etmektedir. Bu düzensizliği bir anda sonlandırma çabası, pazarcı esnafı açısından tepkiye yol açmıştır. Ürünlerin çöpe dökülmesi ve yüksek sesle protesto edilmesi bu birikmiş sıkıntıların dışavurumudur” dedi.

KÖKLÜ ÇÖZÜM İHTİYACI

Ziraat Mühendisleri Odası olarak pazarcıları da dinlediklerini söyleyen Necati Gül; “Pazarcı esnafı, uzun yıllar boyunca bu konunun göz ardı edilmesinden şikayetçidir ve çözümün sebze hallerinden başlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Halihazırda sebze hallerinde standart ve homojen olmayan bir ürün dizilimi bulunmaktadır ve bu durum zincirleme olarak pazara yansımaktadır. Bu sebeple esnafın görüşüne göre, köklü ve kapsamlı bir çözüm üretilmelidir” diye konuştu.

“CEZA ADİL OLMALI”

Pazarcı esnafının gösterdiği tepkinin yasal olmasa da haklı bir çıkış olduğunu düşündüklerini vurgulayan Gül, ancak uygulanan cezaların hukuki zeminde gerçekleşmesinin önemli olduğunu ayrıca cezaların adil olması gerektiğini söyledi.

Benzer bir durum, Gazi Caddesi üzerinde de gözlemlendiğini, yol boyunca park sürelerinin kısıtlı olmasına rağmen park edenlerin kurallara uymadığını anlatan Necati Gül; “Eğer aniden biri çıkıp “10 dakikayı aştınız” diyerek ceza keserse, bu yasal olabilir; ancak adil olmayacaktır” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan defalarca randevu talep ettiklerini ancak olumlu dönüş olmadığını vurgulayarak ZMO olarak önerilerini sunamadıklarını belirten Gül; “Buna rağmen, pazar düzenlemesi uygulamasını destekliyor ve ZMO olarak üzerimize düşen her konuda katkı sağlamaya hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bu günü milat kabul ediyor, toplumu ilgilendiren her meseleye adil ve hukuki çözümler üretilmesinin, karar sahiplerinin asli görevi olduğunu bir kez daha vurguluyoruz” dedi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ