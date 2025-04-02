Genel Cerrahi Uzmanı ve aynı zamanda Anahtar Parti Kurucular Kurulu Üyesi hemşehrimiz Dr. Alper Dursun Şağban, İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Boztepe Köyü nüfusuna kayıtlı merhum emekli astsubay Celal Şağban'ın oğlu Dr. Şağban'ın cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi