Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), son dönemde sahte sigortalılık yoluyla emekli olan kişilere yönelik kapsamlı bir inceleme başlattı.

Özellikle sahte iş yerleri üzerinden prim ödeyerek emeklilik hakkı kazananlar, SGK'nın radarına takıldı. Bu kişiler, emekliliklerinin iptal edilmesinin yanı sıra, usulsüz olarak ödenen emekli maaşlarını faiziyle geri ödemekle karşı karşıya kaldı.

GURBETÇİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE BİR ÇOK KİŞİ HEDEFTE

SGK'nın titizlikle yürüttüğü bu inceleme, yalnızca yurt dışında yaşayan gurbetçileri değil, Türkiye'deki sigorta işlemlerinde usulsüzlük yapan herkesi kapsıyor. Özellikle yurt dışında çalışan ve aynı tarihlerde Türkiye’de de sigortalıymış gibi gösteren gurbetçiler, bu incelemeyle dikkat çekiyor.

SGK, bu kişilerin emekliliklerini iptal ederken, ödenen emekli maaşlarını da geri talep ediyor.

FAİZİYLE BİRLİKTE GERİ ALINACAK

SGK’nın uygulamasıyla, yurt dışında yaşayıp sigorta girişini yanlış bildiren gurbetçiler, emeklilik başvurularında sorunlarla karşılaştı. Özellikle 18 yaşında sigortalı sayılan kadınların, Türkiye'de sigortalı çalışarak emeklilik sürelerini tamamlamaları beklenmişti.

Ancak, sahte sigortalı gösterilen iş yerleri nedeniyle bu kişilerin emeklilik hakları iptal edilerek, aldıkları maaşlar faiziyle birlikte geri istenmeye başlandı.

SGK’nın yaptığı incelemelerde, sigorta yapılan iş yerlerinin çoğunun gerçek olmadığı ortaya çıktı. Özellikle boş araziler ya da çok önceden kapanmış işletmelerin adresleri üzerinden yapılan sigorta işlemleri dikkat çekti. SGK, bu tür işlemleri “sahte hizmet kazandırılması” olarak tanımlayarak, bu şekilde yapılan tüm emeklilik işlemlerini iptal etti.

3 YILLIK İNCELEME SONUÇLANDI

SGK, sahte sigortalılık işlemleriyle ilgili 2021 yılından itibaren titiz bir inceleme süreci başlattı. Son üç yıldır bu sahte sigorta işlemleri kesintisiz olarak izleniyor. Yapılan tespitlere göre, sahte sigortalılık yoluyla emekli olanların sayısı giderek artarken, bu kişilere ödenen emekli maaşlarının geri alınması da hız kazandı.

EMEKLİLİK İPTAL EDİLİRSE NE YAPILMALI?

Sahte iş yerlerinde sigortalı olarak gösterilen kişilerin emekliliklerinin iptal edilmesi durumunda, öncelikle SGK'ya itiraz dilekçesi yazılmalıdır. İtirazın ardından, maaşın kesilmesi ve alınan maaşların geri talep edilmesi durumunda, sigortalı kişilerin SGK Müdürlüğü ile doğrudan görüşme yaparak çözüm aramaları öneriliyor.

Eğer SGK Müdürlüğü'nden çözüm sağlanmazsa, SGK ve iş hukuku konusunda uzman bir avukat ile itirazda bulunulması gerektiği vurgulanıyor.

Ancak, bu tür durumlarda sigortalının kusuru tespit edilirse, maaş kesilir ve alınan emekli maaşı geri ödenir. Bu nedenle, sahte sigortalılık işlemlerine başvuran kişilerin dikkatli olmaları ve yasal olmayan işlemlerden kaçınmaları büyük önem taşıyor.

