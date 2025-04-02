Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu.

Emekli bayram ikramiyeleri 4 bin liraya yükseltilmişti. 3 bin liralık kısım Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatırılmıştı.

1000 liralık fark ödemeleri ise yarından itibaren hesaplara geçmeye başlayacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
4/A (SSK) kapsamında aylık alanlar için aylık ödeme günü;

17-21 arasında olanlar 3 Nisan,

22-26 arasında olanlar 4 Nisan,

4/B (Bağ-Kur) kapsamında aylık alanlar 4 Nisan,

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanlar 5 Nisan tarihinde farkları alacak.

Editör: Haber Merkezi