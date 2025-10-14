Çorumlu kickboksçu Ziya Gündüz, Kocaeli’nde düzenlenen Uluslararası Kickboks Kemer Şampiyonası’nda karşılaştığı Fransız rakibini yenerek şampiyon oldu.

Cumartesi günü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Sport TV’den canlı yayınlanan şampiyonada, K1 kategorisi 72 kiloda ringe çıkan milli sporcu Ziya Gündüz, Fransız sporcu Bouguerba Elias ile karşılaştı. Profesyonel arenada ilk kez kemer maçına çıkan Çorumlu sporcu, Fransız rakibine ringi dar etti ve 3-0’lık galibiyetle şampiyon oldu.

Büyük bir başarı elde eden Ziya Gündüz, “Bu maça büyük bir motivasyonla hazırlandım. Türk bayrağını bir kez daha ringde gururla temsil ettiğim için çok mutluyum. Her vuruşum, memleketim ve ülkem içindi” dedi.

Çorum’un Kargı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ziya Gündüz’ın kariyerinde birçok Türkiye derecesi de bulunuyor.