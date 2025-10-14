Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Balkan Güreş Şampiyonası, U20 kategorisi müsabakalarıyla sona erdi. Çorumlu sporcular 2 madalya daha kazandı.

Kadınlar 55 kiloda milli mayoyu giyen İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Büşranur Özmez, tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve ülkemize altın madalya kazandırdı.

İskilip Belediye Spor Kulübü’nde yetişen ve güreş kariyerini Ankara ASKİ Spor Kulübü’nde sürdüren İskilipli güreşçi Ferhat Yiğit ise serbest stil 70 kilonun madalya mücadelesini kazanarak üçüncü oldu ve Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.

TÜRKİYE 3 KATEGORİDE ŞAMPİYON

Takımlar genel klasmanında, 43 madalya kazanan Türkiye, hem kadınlarda, hem serbest stil hem de grekoromen sitilde Balkan Şampiyonu olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Kadın sporcular 7 altın, 1 gümüş ve 7 madalya, serbest stil milli takımı 3 altın, 5 gümüş, 5 bronz madalya grekoromen milli takımı ise 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.

ÇORUMLU SPORCULAR 5 MADALYA KAZANDI

Balkan Şampiyonası’nda Çorumlu sporcular toplamda 5 madalya kazandı. U15 kategorisi serbest stil 52 kiloda Hasan Çavdar tüm rakiplerini yenerek şampiyon olurken, U17 kategorisinde ise Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Utku İlbars grekoromen stil 55 kiloda, İskilip Belediye Spor Kulübü güreşçisi Esma Özmez ise 53 kiloda üçüncü olmuşlardı.