Arca Çorum FK’da sakatlığı bulunan futbolculardan Geraldo’nun durumu büyük oranda netleşti.

19 Eylül’de, İstanbulspor’la oynanan maçta sakatlanan ve sağ ayak alt adalesindeki yırtık nedeniyle sahalardan uzak kalan Geraldo’nun bugün itibariyle takımla antrenmanlara başlayacağı, Cumartesi günkü Hatayspor maçında kadroya alınıp alınmayacağının hafta içerisinde yapılacak antrenmanlardaki durumuna göre netlik kazanacağı kaydedildi.

Öte yandan, sol el başparmağı kırıldığı için sahalardan uzak kalan kaleci Hasan Hüseyin’in 3-4 hafta dönüşünün 3-4 haftayı bulması bekleniyor.